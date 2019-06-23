Davutoğlu'ndan İmamoğlu'na tebrik mesajı

AK Parti'nin eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul seçim sonuçları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Davutoğlu, açıklamasında CHP'nin adayı İmamoğlu'nu tebrik etti.

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamasın şunları kaydetti:

"İstanbullular yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde nihai kararlarını verdiler. Sonuçların hayırlı olmasını diliyor, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum."