Davutoğlu 'Gelecek Partisi' için başvuru dosyasını bugün İçişleri Bakanlığı'na sunuyor

12.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:01

Aylardır üzerinden birçok tartışmanın döndüğü ve son bir haftadır taraflar arasında gerginliğin yükseldiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partileşme sürecinde bugün son durağa varıldı.



Davutoğlu ve kurmayları, "Gelecek Partisi" ismini verdikleri yeni partilerinin ismi ve kuruluş dosyasını bugün (12 Aralık) muhtemelen öğlen saatlerinden önce İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağı bulunacak. Euronews.com'da Görüntüle