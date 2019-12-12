Davutoğlu 'Gelecek Partisi' için başvuru dosyasını bugün İçişleri Bakanlığı'na sunuyor
Davutoğlu partisinin kuruluş dosyasını bugün öğle saatlerinden önce İçişleri Bakanlığı'na sunuyor.
Aylardır üzerinden birçok tartışmanın döndüğü ve son bir haftadır taraflar arasında gerginliğin yükseldiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partileşme sürecinde bugün son durağa varıldı.
Davutoğlu ve kurmayları, "Gelecek Partisi" ismini verdikleri yeni partilerinin ismi ve kuruluş dosyasını bugün (12 Aralık) muhtemelen öğlen saatlerinden önce İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağı bulunacak. Euronews.com'da Görüntüle