Davutoğlu 'Gelecek Partisi' için başvuru dosyasını bugün İçişleri Bakanlığı'na sunuyor
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Davutoğlu 'Gelecek Partisi' için başvuru dosyasını bugün İçişleri Bakanlığı'na sunuyor

Davutoğlu partisinin kuruluş dosyasını bugün öğle saatlerinden önce İçişleri Bakanlığı'na sunuyor.

12.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:01
Davutoğlu 'Gelecek Partisi' için başvuru dosyasını bugün İçişleri Bakanlığı'na sunuyor

Aylardır üzerinden birçok tartışmanın döndüğü ve son bir haftadır taraflar arasında gerginliğin yükseldiği eski Başbakan 'nun partileşme sürecinde bugün son durağa varıldı.


Davutoğlu ve kurmayları, "Gelecek Partisi" ismini verdikleri yeni partilerinin ismi ve kuruluş dosyasını bugün (12 Aralık) muhtemelen öğlen saatlerinden önce 'na verecek. Partinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağı bulunacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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