18.08.2019 12:46

Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış töreni dolayısıyla davet aldıklarını belirterek, "Ekim ayında TBMM'de görüşülecek 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' öncesi bu tür kutuplaşmaları çok doğru bulmuyorum. Davete katılacağız, katılmayan baroların hassasiyetlerini anlayışla karşılıyoruz." dedi.

Göğebakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yargıtay Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış törenine tüm baro başkanlarının davet edildiğini, ancak bazı baroların katılmama yönünde açıklama yaptıklarını anımsattı.

Erzurum Barosu'na davetiyenin ulaştığını ve davete katılma yönünde karar aldıklarını aktaran Göğebakan, "Bölgede çoğu baro başkanının da davete katılacağını düşünüyorum. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklanacağı bir zamanda bunların ön plana çıkarılmasını çok doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

Göğebakan, açıklanacak belgeyi avukatların, hukukun, hak ve özgürlüklerin geleceği açısından önemli gördüklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanına konuşma hakkı verilmesinin, bazı şeylerin de artık düzelmeye başladığının göstergesi olacağını umut ediyoruz. Genelde yargının, özelde ise savunmanın durumu ortada. Bizim birinci görevimiz bunları düzeltmek. Biz diyalogdan yanayız. Bazı barolarımızın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki kaygılarını anlayıp, paylaşmaktayız. Ancak ekim ayında TBMM'de görüşülecek 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' öncesi bu tür kutuplaşmaları çok doğru bulmuyorum. Davete katılacağız, katılmayan baroların hassasiyetlerini anlayışla karşılıyoruz."

Kaynak: AA