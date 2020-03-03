Davası devam eden kuyumcu, kendini iple ağaca astı

03.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:15

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet C. (41), ormanlık alanda kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi. Mehmet C.'nin geçen yıl müşterilerinden topladığı yaklaşık 40 milyon TL civarındaki altın ve parayla ortadan kaybolduğu için tutuklanıp, tahliye edildiği ve davanın sürdüğü öğrenildi.

Efeler ilçesi, Zafer Mahallesi'nde uzun yıllar kuyumcu dükkanı işleten evli ve 3 çocuk babası Mehmet C., sabah saatlerinde Koçarlı ilçesinin kırsal Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çobanlar tarafından ağaca iple asılı halde hareketsiz bulundu.

ÇOBANLAR İHBAR ETTİ

Çobanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Mehmet C.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarmanın olay yerine yaptığı incelemede Mehmet C.'nin intihar ettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Mehmet C.'nin cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Kaynak: DHA