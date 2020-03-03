Davası devam eden kuyumcu, kendini iple ağaca astı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan kuyumcu, ormanlık alanda kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet C. (41), ormanlık alanda kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi. Mehmet C.'nin geçen yıl müşterilerinden topladığı yaklaşık 40 milyon TL civarındaki altın ve parayla ortadan kaybolduğu için tutuklanıp, tahliye edildiği ve davanın sürdüğü öğrenildi.
Efeler ilçesi, Zafer Mahallesi'nde uzun yıllar kuyumcu dükkanı işleten evli ve 3 çocuk babası Mehmet C., sabah saatlerinde Koçarlı ilçesinin kırsal Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çobanlar tarafından ağaca iple asılı halde hareketsiz bulundu.
ÇOBANLAR İHBAR ETTİ
Çobanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Mehmet C.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarmanın olay yerine yaptığı incelemede Mehmet C.'nin intihar ettiği belirlendi.
İncelemenin ardından Mehmet C.'nin cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na gönderildi.
Kaynak: DHA
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müslüman saniz size tavsiyem zekatinizi verin kurban bayraminda kurban kesmeyi ihmal etmeyin dünyaya 1 kez geliyoruz ya cennet ya cehennem baska yer yok imtihani unutmayin kul olmaya gayret edin ebedi hayat var ahiret varCevap Yaz Yayından Kaldır