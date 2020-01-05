: Darbeci Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı

05.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 05.01.2020 08:44

Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı milislerin 10 aydır devam eden saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı yabancı savaş uçaklarının, askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

ASKERİ OKUL HEDEF ALINDI

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okula düzenlediği hava saldırısında 28 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Libya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının askeri okul öğrencilerinin kaldığı yurdu hedef aldığını söyledi. Ölü ve yaralı sayısının artma ihtimalinden endişe ediliyor.

YOKLAMA SIRASINDA VURULDULAR

Görgü tanığı askeri akademi öğrencisi Abdülmelik Miftah Zeydan (22), AA muhabirine, akşam yemeğini yedikten sonra yoklamaya katılmak üzere öğrencilerin bahçede toplandıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Yatağımıza gitmeden önce yoklamaya katılmak üzere bahçede sınıflarımıza ve birliklerimize göre sıra düzeni alınır. Bu bölük de kendi sıra düzenini aldığı sırada havadan bomba atıldı ve büyük bir patlama oldu. İnsanların hepsi bir anda öldü. Hayatını kaybeden arkadaşlarımın ailelerine sabır diliyorum."

Libya'nın başkenti Trablus, 10 aydır Halife Hafter milislerinin saldırısı altında yaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Libya'ya asker gönderme tezkeresinin ardından başkentte Türk ordusunun Hafter milislerinin saldırılarını durduracağına ilişkin büyük bir beklenti var.

LİBYA'DAKİ DURUM NE?

Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.

Kaynak: AA

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