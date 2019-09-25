Dansları ve performansıyla Harbiye'ye damga vuran Tarkan'ın konserinden muhteşem kareler
2 yıl aradan sonra Harbiye konserleriyle hasreti bitiren Megastar Tarkan, sahnede adeta devleşiyor. Sosyal medya hesabından konser gecesiyle ilgili görseller paylaşan Tarkan, seyircisine bir de müjde verdi.
Harbiye Açıkhava'da en son 2017'de sahneye çıkan Tarkan 2018'de ise kızı Liya'nın doğumu nedeniyle ara vermişti. Tarkan'ın bu yılki Harbiye konserleri 20 Eylül akşamı başladı. "İki yıl sonra karşınızdayım, yağmura rağmen bu kalabalığı görmek mutluluk verici" dedi.
HAYRANLARINA MÜJDE VERDİ
Konser seyirci rekoru kıran pop yıldızı sahneden çekilmiş fotoğraflarını seyiricisine olan sevgisini dile getiren kelimlerle paylaştı. Megastar son olarak hayranlarına konser ekranında çıkacakları müjdesi sosyal medya hesabından verdi.
KIVRAK DANSLARI VE PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ
"Enerjiniz harikaydı dün. Çok eğlendim. Çok mutlu oldum. İlginize, sevginize çok teşekkürler canlarım. Akşama görüşmek üzere. İşte 23 Eylül konserinden sevdiğim kareler" diyen Tarkan ayrıca kıvrak dansları ve sahne performansıyla büyüledi.
İşte pop yıldızının konserinden muhteşem kareler;