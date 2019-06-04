"Dansçımla yakınlaşmam yasak" diyen Serdar Ortaç, dansçılarıyla sarmaş dolaş dans etti

Yaz sezonun ilk konserini Bodrum'da veren Serdar Ortaç, sahne önce magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Evlendikten sonra sahnede bazı kuralların değiştiğini, artık dansçılarıyla yakın temas kurarak dans edemediğini söyleyen Ortaç, sahne çıkınca her şeyi unutarak dansçılarıyla sarmaş dolaş dans etti.

"YAKINLAŞMAK YOK, HANIM KIZIYOR"

Ortaç, evlendikten sonra sahnesindeki değişiklikleri "Evlenince bazı şeylerden mahrum kalıyorsunuz. Mesela kimseye canım cicim diyemiyorsunuz. Dansçınız da olsa sahnede elini tutmanız zor. Yakınlaşmak yasak. Hanım kızıyor" sözleriyle anlattı.

KENDİNİ YALANLADI

Açıklamasıyla şaşırtan Ortaç, sahneye çıktıktan sonra yaptıkları ile bir kez daha şaşırttı ve kendi kendini yalanladı. Dansçılarıyla samimi şovlar yapan ünlü şarkıcının sahne öncesi yaptığı açıklamalar havada kaldı.