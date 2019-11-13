Dans pistinde doğan bebek, kulübe ömür boyu ücretsiz girecek

13.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:43

Fransa'da bir gece kulübünde ilginç bir olay yaşandı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen genç bir kadın, dans pistinde doğum yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen çocuğa, kulübe ömür boyu ücretsiz girme hakkı verildi.

ÇALIŞANLARIN YARDIMIYLA DOĞUM GERÇEKLEŞTİ

Toulouse kentindeki O'Club adlı gece kulübünde pazartesi sabahı yaşandığı öne sürülen olayda, 19 yaşında kimliği açıklanmayan bir genç kadın dans pistindeyken saat 05.30 gibi doğum sancısı çekmeye başladı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, çalışanların yardımıyla doğum gerçekleşti.

Bu sıradışı olayı unutulmaz kılmak isteyen kulüp, doğan çocuğa 'ömür boyu ücretsiz giriş hakkı' verdiklerini duyurdu. Bebeğin cinsiyeti ise açıklanmadı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kulübün yöneticisi Marie-Helene, "Kapatıyorduk. Çok fazla insan yoktu, korumalardan biri beni görmeye geldi ve 'Acil durum' dedi. Sonra kadının doğum yaptığını gördüm. Hızlı hareket etmeliydik. Çalışanlarımızdan biri, bize ne yapacağımızı anlatan ilkyardım görevlisiyle telefonda konuşuyordu" sözleriyle olayı anlattı.

Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan anneyle bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kişisel problemler yaşadığı belirtilen kadının kafasını dağıtmak için bir arkadaşı tarafından kulübe davet edildiği, gece boyunca içki içmediği kaydedildi.