Danny Drinkwater kimdir, kaç yaşında? Danny Drinkwater hangi takımda, hangi pozisyonda? Danny Drinkwater Kasımpaşa'ya mı transfer oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Danny Drinkwater kimdir, kaç yaşında? Danny Drinkwater hangi takımda, hangi pozisyonda? Danny Drinkwater Kasımpaşa'ya mı transfer oldu?

06.01.2021 14:28 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:33
Danny Drinkwater kimdir, kaç yaşında? Danny Drinkwater hangi takımda, hangi pozisyonda? Danny Drinkwater Kasımpaşa'ya mı transfer oldu?

Başarılı futbolcu Danny Drinkwater ülkemizde konuşulan futbolculardan biri oldu. Bunun üzerine vatandaşlar Danny Drinkwater kimdir, kaç yaşında? Danny Drinkwater hangi takımda? sorularının cevaplarını merak etti. Transfer iddialarıyla gündeme gelen Danny Drinkwater Kasımpaşa'ya mı transfer oldu?

Ara transfer döneminde devam eden transfer çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Danny Drinkwater hakkında çıkan haberler sonra isim gündeme geldi. Danny Drinkwater kimdir, kaç yaşında?

DANNY DRINKWATER KİMDİR?

Tam adı Daniel Noel Drinkwater olan İngiliz milli futbolcudur. 5 Mart 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Son olarak Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapmıştır. Profesyonel kariyerine 2008 yılında Manchester United kulübünde başlamıştır. Ardından sırasıyla Huddersfield Town, Cardiff City, Watford, Barnsley, Leicester City ve Chelsea kulüplerinde oynadı. Kariyerinin en parlak dönemini Leicester City döneminde yaşamıştır.

DANNY DRINKWATER HANGİ TAKIMDA, HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Chelsea'den transferi gerçekleştirilen Danny Drinkwater, orta saha pozisyonunda oynuyor.

DANNY DRINKWATER KASIMPAŞA'YA MI TRANSFER OLDU?

Çıkan haberlere göre transferi gerçekleşecek olan isim İstanbul'a gelecek. Ancak henüz doğrulama gelmedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ömer Bayram Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Danny Drinkwater kimdir, kaç yaşında? Danny Drinkwater hangi takımda, hangi pozisyonda? Danny Drinkwater Kasımpaşa'ya mı transfer oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 14:56:10. #1.15#
title