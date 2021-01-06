Danny Drinkwater kimdir, kaç yaşında? Danny Drinkwater hangi takımda, hangi pozisyonda? Danny Drinkwater Kasımpaşa'ya mı transfer oldu?
Başarılı futbolcu Danny Drinkwater ülkemizde konuşulan futbolculardan biri oldu. Bunun üzerine vatandaşlar Danny Drinkwater kimdir, kaç yaşında? Danny Drinkwater hangi takımda? sorularının cevaplarını merak etti. Transfer iddialarıyla gündeme gelen Danny Drinkwater Kasımpaşa'ya mı transfer oldu?
Ara transfer döneminde devam eden transfer çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Danny Drinkwater hakkında çıkan haberler sonra isim gündeme geldi. Danny Drinkwater kimdir, kaç yaşında?
DANNY DRINKWATER KİMDİR?
Tam adı Daniel Noel Drinkwater olan İngiliz milli futbolcudur. 5 Mart 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Son olarak Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapmıştır. Profesyonel kariyerine 2008 yılında Manchester United kulübünde başlamıştır. Ardından sırasıyla Huddersfield Town, Cardiff City, Watford, Barnsley, Leicester City ve Chelsea kulüplerinde oynadı. Kariyerinin en parlak dönemini Leicester City döneminde yaşamıştır.
DANNY DRINKWATER HANGİ TAKIMDA, HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?
Chelsea'den transferi gerçekleştirilen Danny Drinkwater, orta saha pozisyonunda oynuyor.
DANNY DRINKWATER KASIMPAŞA'YA MI TRANSFER OLDU?
Çıkan haberlere göre transferi gerçekleşecek olan isim İstanbul'a gelecek. Ancak henüz doğrulama gelmedi.