Danny Drinkwater kimdir, kaç yaşında? Danny Drinkwater hangi takımda, hangi pozisyonda? Danny Drinkwater Kasımpaşa'ya mı transfer oldu?

Başarılı futbolcu Danny Drinkwater ülkemizde konuşulan futbolculardan biri oldu. Bunun üzerine vatandaşlar Danny Drinkwater kimdir, kaç yaşında? Danny Drinkwater hangi takımda? sorularının cevaplarını merak etti. Transfer iddialarıyla gündeme gelen Danny Drinkwater Kasımpaşa'ya mı transfer oldu?