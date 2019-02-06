Danla Bilic, Estetik Yaptırmadığını Söyleyince Alay Konusu Oldu

Geçtiğimiz aylarda mide ameliyatı olarak zayıflayan ve ardından burun estetiği yaptıran sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Intagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı bir paylaşımla estetiği olmadığını iddia edince olay yarattı.

"SURATIMDA TEK BİR ESTETİK MÜDAHALE YOK"

Danla Bilic'in Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, "Suratımda tek bir estetik müdahale yok. Hayatım boyunca yaptırmadım. Açın videolarıma bakın inanmıyorsanız" ifadelerine yer verdi.

FİONA'YA BENZETİLDİ

Bilic'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada olay yaratırken, bir kullanıcının ünlü fenomeni Shrek isimli animasyon filmdeki 'Fiona' karakterine benzettiği paylaşıma beğeni yağdı.