Danla Bilic, "Aleyna Tilki ile öpüştü" iddialarına tepki gösterdi: Sanki herkes namuslu!

13.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:37

Youtube kanalından makyaj videolarıyla kısa sürede tanınan ve büyük bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen Danla Bilic hakkında geçtiğimiz hafta sosyal medyada ortaya atılan "Aleyna Tilki ile öpüştü" iddaları gündeme bomba gibi düştü.

İddialar karşısında sessizliğini bozan Danla Bilic, "Aleyna Tilki ile öpüştüğü videosu var" diye haber yapanlara ateş püskürdü.

"SANKİ HERKES NAMUSLU"

Sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan ünlü fenomen, "Aleyna ile benim videom var sen neden sinir krizi geçiriyorsun? Sanki herkes sütten çıkmış ak kaşık! Instagram'da herkes çok namuslu" ifadelerini kullandı.

"MAGAZİNLE UYANDIM"

Öte yandan Danla Bilic, söz konusu iddialara ilişkin geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye kısmından bir Muhteşem Yüzyıl dizisindeki bir repliğin videosunu paylaşarak "Magazinle uyandım" notunu düşmüştü.