Danla Bilic, "Aleyna Tilki ile öpüştü" iddialarına tepki gösterdi: Sanki herkes namuslu!
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Danla Bilic, "Aleyna Tilki ile öpüştü" iddialarına tepki gösterdi: Sanki herkes namuslu!

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Danla Bilic, geçtiğimiz hafta kendisinin uygunsuz görüntüleri olduğu iddiasını ortaya atanlara ve "Aleyna Tilki ile öpüştüğü videosu var" diye haber yapanlara tepki gösterdi.

13.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:37
Danla Bilic,

Youtube kanalından videolarıyla kısa sürede tanınan ve büyük bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen hakkında geçtiğimiz hafta sosyal medyada ortaya atılan " ile öpüştü" iddaları gündeme bomba gibi düştü.

İddialar karşısında sessizliğini bozan Danla Bilic, "Aleyna Tilki ile öpüştüğü videosu var" diye yapanlara ateş püskürdü.

"SANKİ HERKES NAMUSLU"

Sosyal medya üzerinden bir yayınlayan ünlü fenomen, "Aleyna ile benim videom var sen neden sinir krizi geçiriyorsun? Sanki herkes sütten çıkmış ak kaşık! Instagram'da herkes çok namuslu" ifadelerini kullandı.

"MAGAZİNLE UYANDIM"

Öte yandan Danla Bilic, söz konusu iddialara ilişkin geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye kısmından bir Muhteşem Yüzyıl dizisindeki bir repliğin videosunu paylaşarak "Magazinle uyandım" notunu düşmüştü.

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