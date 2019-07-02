Danıştay, AOÇ arazisinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi yapımına izin vermedi

Danıştay 6. dairesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı dava sonucunda Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Bira Fabrikası'nın yerine yapılması planlanan TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi'ne izin vermedi.

Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.'ye ait ve 1. derece doğal sit alanı olan AOÇ Bira Fabrikası'nın talana açılması, Danıştay'ın 11 Şubat 2013 tarihli komisyon kararını iptal etmesi ile engellenmiş oldu.

Danıştay'ın kararı ile ilgili bir açıklama da bulunan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "1. derece doğal ve tarihi SİT alanı Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin talanına karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hukuksal mücadelemizi sürdürüyoruz. Danıştay 6. Dairesi, açtığımız davayı kabul ederek TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi Tesisi'nin inşa edilmesine ilişkin komisyon kararını iptal etti. Kamu yararı adına sevindirici bir karardır. Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinin her aşamasında zincirleme açtığımız davalarda bir kazanım daha elde ettik. AOÇ özgürleşene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

TESİS'İN YAPIMI İÇİN BİR ÇOK YAPI YIKILACAKTI

Tesisin yapılması için AOÇ'da bir çok yapının yıkılması gerektiği mahkemenin karar gerekçeleri arasında da yer aldı.

Mahkeme, gerekçelerini ' TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi Tesisi'nin planlanan projesine uygun bir şekilde inşa edilebilmesi için alandaki diğer birçok yapının da yıkılması gerekeceği, oluşacak yeni durumda her ne kadar Bira Fabrikası ve yakın çevresindeki yapılar korunmuş olsa da alanda Bira Fabrikası ve üretim ilişkileri bağlantılı olarak gelişmiş olan birçok yapının yıkılmış olacağı, TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi Tesisi'nin inşa edilmesi ile söz konusu bu yapı, alanda baskın konumda bulunacak ve bölgenin tarihsel gelişme sürecinde etkin rolü olan Bira Fabrikası'nın alandaki merkezi konumu ve rolünün olumsuz etkileneceği tespit edilmiştir' ifadeleri ile sıraladı.