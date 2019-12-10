Danimarka: Hamlet'in esrarengiz kalesinde Shakespeare ile buluşma
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Danimarka: Hamlet'in esrarengiz kalesinde Shakespeare ile buluşma

Danimarka'daki Kronborg Kalesi ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in başyapıtı Hamlet oyunuyla adını dünyaya duyurdu.

10.12.2019 19:03 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:03

'daki Kronborg Kalesi ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in başyapıtı oyunuyla adını dünyaya duyurdu. Turistler kaledeki oyunda Shakespeare'in eserin bir parçası oluyor, profesyonel sanatçıların performansına eşlik ediyor. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Danimarka: Hamlet'in esrarengiz kalesinde Shakespeare ile buluşma
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