: Danimarka: Hamlet'in esrarengiz kalesinde Shakespeare ile buluşma

10.12.2019 19:03 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:03

Danimarka'daki Kronborg Kalesi ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in başyapıtı Hamlet oyunuyla adını dünyaya duyurdu. Turistler kaledeki oyunda Shakespeare'in eserin bir parçası oluyor, profesyonel sanatçıların performansına eşlik ediyor. View on euronews

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