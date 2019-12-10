Danimarka: Hamlet'in esrarengiz kalesinde Shakespeare ile buluşma
Danimarka'daki Kronborg Kalesi ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in başyapıtı Hamlet oyunuyla adını dünyaya duyurdu.
10.12.2019 19:03 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:03
Danimarka'daki Kronborg Kalesi ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in başyapıtı Hamlet oyunuyla adını dünyaya duyurdu. Turistler kaledeki oyunda Shakespeare'in eserin bir parçası oluyor, profesyonel sanatçıların performansına eşlik ediyor. View on euronews
Kaynak: Euronews.com