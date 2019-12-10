Danimarka: Hamlet'in esrarengiz kalesinde Shakespeare ile buluşma
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Danimarka: Hamlet'in esrarengiz kalesinde Shakespeare ile buluşma

Danimarka’daki Kronborg Kalesi ünlü İngiliz yazar Shakespeare’in başyapıtı Hamlet oyunuyla adını dünyaya duyurdu. Turistler kaledeki oyunda Shakespeare'in eserin bir parçası oluyor, profesyonel sanatçıların performansına eşlik ediyor.

10.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:01
Danimarka: Hamlet'in esrarengiz kalesinde Shakespeare ile buluşma

'daki Kronborg Kalesi ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in başyapıtı oyunuyla adını dünyaya duyurdu.


Tarihi 400 yıl öncesine uzanan yapı, tiyatro oyununun yazıldığı yer olduğu için 'Hamlet'in Kalesi' olarak adlandırılıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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