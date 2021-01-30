Danimarka Başbakanı Frederiksen'i sosyal medyadan tehdit eden kişi tutuklandı
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Danimarka Başbakanı Frederiksen'i sosyal medyadan tehdit eden kişi tutuklandı

30.01.2021 22:57 | Son Güncelleme: 30.01.2021 23:00
Danimarka Başbakanı Frederiksen'i sosyal medyadan tehdit eden kişi tutuklandı

Danimarka'da sosyal medya üzerinden Başbakan Mette Frederiksen'i tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Danimarka'da sosyal medya üzerinden Başbakan Mette Frederiksen'i tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kuzey Jylland Polisince yapılan açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden Frederiksen'e yönelik tehditlerde bulunan 26 yaşındaki erkek şüpheli, 28 Ocak Perşembe akşamı Hobro kasabasındaki evinde gözaltına alındı.

Zanlı, dün "tehdit" suçlamasıyla Aalborg Şehir Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, şüphelinin cezaevine gönderilmesine ve 4 hafta sonra yeniden hakim karşısına çıkarılmasına hükmetti.

Zanlının, tehdit ettiği kişinin başbakan olması gerekçesiyle işlediği suçtan verilecek cezanın iki katına çıkarılabileceği kaydedildi.

Danimarka'da geçen hafta düzenlenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtı gösteride de Frederiksen'in maketini yaktıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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