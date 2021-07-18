Dalyan'da bayram yoğunluğu başladı
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Dalyan'da bayram yoğunluğu başladı

İhlas Haber Ajansı / Mete Sönmez - Haberler | Güncel

Dalyan'da bayram yoğunluğu başladı Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu başladı.

Dalyan'da bayram yoğunluğu başladı

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu başladı. Pandemi nedeniyle sezona 3 ay gecikmeli başlayan ve İztuzu plajına dolmuş seferleri düzenleyen tekneler de yoğunluk nedeniyle seferlerinin sayısını artırdı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle turistik bölgelerde yoğunluk arttı. Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde de otellerin büyük çoğunluğunda yer kalmazken, pazartesi günü itibariyle yoğunluğun had safhaya ulaşmasının beklendiği belirtildi. Dalyan'dan İztuzu plajına dolmuş tekne seferleri ve tur organizasyonu düzenleyen Dalyan Tekne Kooperatifi de seferlerinin sayısını artırdı. Normalde 1 Nisan'da sezona başlaması gereken ancak pandemi nedeniyle 1 Temmuz itibarıyla sezonu açan tekne işletmecilerinin bayram yoğunluğu nedeniyle yüzleri gülmeye başladı. Kooperatifte İztuzu

plajına dolmuş seferleri 15 dakika aralıklarla yapılırken, bu sürenin önümüzdeki günlerde daha da kısalacağı belirtiliyor. Kooperatif 45 dakika gidiş, 45 dakika dönüş süresi olan Dalyan sazlıklarının içinden gidilen plaja gidip gelme ücreti olarak bu sene kişi başı 30 lira ücret alıyor.

Bayram nedeniyle çarşamba günü Dalyan'a gelen Osman Fatih Gürle, "İzmir'den geldim. Daha önce çok kez Dalyan'a gelmiştim, şu an Kurban Bayramı nedeniyle daha uzun bir tatile geldim. Diğer tatil bölgelerine göre daha güzel, temiz ve doğal bir ortam var burada. Fiyatlar da makul. Çarşamba günü geldim, o zaman fazla bir yoğunluk yoktu, şu an ciddi bir kalabalık var" dedi.

Antalya'da yaşayan ve ailesi ile birlikte ilk kez Dalyan'a gelen Emre Alaç ise, "Dalyan'ı fazla gezemedim daha, ama çok güzel

bir yere benziyor. Gezdikçe göreceğiz" dedi.

İstanbul'dan kız arkadaşı ile birlikte ilk kez Dalyan'a geldiğini belirten Necati Kökenek ise, "Çok güzel, huzurlu ve nezih bir yer burası. Yarın da turlara katılacağız. Dalyan'a gelen mutlaka bu turlara katılmalı" dedi.

"Geçen haftaya göre ciddi fark var"

Uzun yıllardır Dalyan Tekne Kooperatifi'nde kaptanlık ve rehberlik yapan Ünal İnanç, geçen haftaya göre ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirtti. "Yoğunluk şu anda güzel, günlük tekneler bitiyor ikinci sefere başlıyor" diyen İnanç, "Geçen haftaya göre ciddi fark var. Bayram arasında daha da sıkışacağımıza inanıyorum. Bayram sonrası okullar açılıncaya kadar da devam etmesini bekliyorum" dedi.

"15 dakika ara ile tekne kaldırıyoruz"

118 tekne ile hizmet verdiklerini belirten Dalyan Tekne Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Demir, "Çamur banyoları, kral mezarları, mavi yengeç, caretta caretta, İztuzu plajı gibi yerleri gezdirerek misafirlerimize iyi bir gün geçiriyoruz. 1 Temmuz'dan sonra hareketlenme başladı zaten. Yerli halkımız temmuz ortasında geliyordu, şu anda Kurban Bayramı nedeniyle iyi gözüküyor, rezervasyonlarımız çok iyi durumda. Dalyan doldu, oteller doldu, şu an plaja 10-15 dakika ara ile tekne kaldırıyoruz" dedi.

Dalyan'da bayram yoğunluğu başladı
Dalyan'da bayram yoğunluğu başladı
Dalyan'da bayram yoğunluğu başladı
Dalyan'da bayram yoğunluğu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mete Sönmez

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