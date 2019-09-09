Dalış yapan Gökçe Bahadır'ın bacaklarının su altındaki görüntüsü tartışma yarattı

09.09.2019 10:23

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Türk serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen ile ilk dalış heyecanını yaşadı. ilk dalış deneyimini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Bahadır, su altından çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

"İLK DALIŞ DENEYİMİMİ ONUNLA YAŞADIM"

Başarılı oyuncu suyun altından çekilen bir görüntüsünü "Hayatta hep inandığım şey bir insan işini tutkuyla, severek, özveriyle disiplinli çalışmasıyla yaparsa o zaman yapabileceklerinin sınırı yok! Sevgili Şahika Ercümen gibi. Hayatımdaki ilk dalış deneyimimi onunla yaşadığım için çok şanslıyım" notuyla paylaştı.

BACAKLARINA YÜZLERCE YORUM GELDİ

Heyecanının takipçileriyle paylaşan Bahadır'ın Bahadır'ın fotoğrafına ise bacaklarıyla ilgili yüzlerce yorum geldi.

Herkesin "Bu ne biçim bacak, Kostüm mü var üstünde, Bacakların buruşmuş" gibi yorumlarına ise Ercümen "İnsan bedeni basınçlı suda bu şekilde görünüyor. Yani bu bacakları nefesinin hakkıyla yaptın Gökçe" diyerek oyuncuya destek verdi.