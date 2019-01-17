Dalganın Vurduğu İskeledeki Çocuk Denize Düştü, Çocuğu Boğulmaktan Bir Turist Kurtardı

Kırım'da sahil kenarındaki iskelede duran 12 yaşındaki çocuk dev dalgaların etkisiyle denize düştü. Küçük çocuğu denize atlayan bir turist ve çevredekiler kurtardı.

Amatör kameralarca kayda alınan görüntülerde, annesiyle birlikte dalgalı haldeki denizi izlemek için iskelede bulunan çocuğun, fırtınanın etkisiyle dalgalara kapılıp denizde sürüklendi. Dalgalar yüzünden kıyıya doğru yüzemeyen 12 yaşındaki çocuk uzun süre su yüzeyinde kalmaya çalıştı.

SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDEN HEMEN ÜZERİNİ ÇIKARDI

Bunun üzerine o sırada iskelede olan ve çocuğun yaşam mücadelesini gören bir turist, soğuğa aldırış etmeden giysilerini çıkarıp, iskeleye oturup, çocuğu boğulmaktan kurtarmak için uygun bir an bekledi.

ÇOCUĞU HALATLA KIYIYA ÇEKTİLER

Daha sonra çocuğun kıyıya yakın olduğu bir anda turist suya atlayıp, çocuğu iskeleye çıkarmaya çalıştı. Fakat iskele fazla yüksekte olduğu için, çevredekilerin yardımına rağmen çocuğu yukarı çekemedi. Bunun üzerine denizdeki çocuğa halat uzatıp, çocuğu halatla kıyıya doğru çekip kurtardılar.