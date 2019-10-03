Dalaman ve Fethiye'deki depremle ilgili belediye başkanları açıklama yaptı

03.10.2019 08:37

Akdeniz'de saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris'te hissedilen deprem sonrası Fethiye ve Dalaman belediye başkanları açıklama yaptı. İki belediye başkanı depremle ilgili can ve mal kaybı olmadığını vurguladı.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, depremle ilgili, "Belirgin bir şekilde hissettik ama şu anda Dalaman'da herhangi bir sıkıntımız, can ve mal kaybımız yok. Depremin her türlüsü korkutucudur. Kaymakam beyle görüştük okulların tatil olması gibi bir durum olmaz. Biraz sonra netleşmiş olur" ifadelerini kullandı.

"HASAR YOK"

5,0 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçede hasar olmadığını fakat deprem sebebiyle kısa süreli panik yaşandığını belirtti. Karaca ilçedeki okullarda eğitime ara verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

PROF. TÜYSÜZ: BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ YOK

Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV televizyonunda depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Önemli bir fay vardır, bunun üzerinde olasılıkla meydana gelen bir deprem. Bölge daha önce depremlerle sarsılmış bir bölgedir. Bu 5 büyüklüğünde deprem de bu tektonik yapıdan kaynaklanan depremdir. Fay türü aşağı yukarı Marmara'dakine benzer ama tersi yönde olan bir fay. Bölgede 1971 yılında önemli bir deprem yaşandığı için daha büyük bir deprem beklentisi yoktur. Yüzeyde şiddetli hissedilmiş olması bunun muhtemelen sığ bir deprem olduğunu gösteriyor. İzmir'i ve İstanbul'u da etkilemesi söz konusu değildir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Civelek, Akdeniz'de oluşan depremin Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de kısa süreli hissedildiğini ifade etti.