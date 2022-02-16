BULANCAK, GİRESUN (İHA) - Daha önce kaçırdığı kızı bu kez boğazını keserek öldürdü

GİRESUN - Giresun'da daha önce kaçırıldığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan ve boğazı kesilen genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bulancak ilçesinin Yalı Mahallesi'ndeki bir evde Hüseyin Can G. (21), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Sıla Şentürk'ü bıçakladı. Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Şentürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İşlenen cinayetin ardından Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinden kaçan şüpheli Hüseyin Can G ise, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'dan cinayet işlemek için gelmiş

Ankara'da ikamet eden şüpheli Hüseyin Can G. 'nin dün Giresun'a gelerek geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

Yakınlarının ve komşularının verdiği bilgiye göre ise şüpheli Hüseyin Can G. ile Sıla Şentürk'ün internetten tanıştıkları ve daha sonra evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine yaşı küçük olduğu için Sıla Şentürk'ün ailesine teslim edildiği öğrenildi. Ailesinin kızlarını bir başkasıyla nişanlaması üzerine kızla görüşmek için Giresun'a gelen şüpheli Hüseyin Can G.'nin evde yaşlı ve yatalak babaannesiyle bulunan Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak ve boğazını keserek öldürdükten sonra kaçtığı belirlendi.

ŞÜpheli Hüseyin Can G. yapılan takip sonucu Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.