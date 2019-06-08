İçişleri Bakanı Soylu, dağda kaç terörist kaldığını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağda kaç terörist kaldığıyla ilgili bilgi vererek, "İç güvenlik harekatında, bir buçuk ayda sadece, 100 teröristi ölü ele geçirdik. Yaklaşık 460'ın üzerinde sağ salim aldıklarımız var, dışarıdan da teslim olanlar dahil olmak üzere. 12 bin ila 15 bin terörist vardı bu dağlarda. Şu anda 600 tane kaldı." dedi.

"AFRİN'E GİREMEZSİNİZ' DEDİLER GİRDİK"

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini fakat bu zorluğun zayıflıktan kaynaklanmadığını dile getiren Soylu, Türkiye'nin güçlendiğini, kendi ayaklarını üzerinde rahat bir şekilde durduğunu görenlerin bugün topluca üzerine çullanmaya çalıştıklarını söyledi. Afrin operasyonuna değinen Soylu, şöyle devam etti: "Bize 'Afrin'e girmeyeceksiniz' dediler. Girdik. Eğer onların sözlerine uysaydık, biz bugün belki de tarihimizin en büyük terör belasıyla karşı karşıyaydık. Yığınaklarını, barınaklarını yapmışlardı. Amerika'dan aldıkları silahlarla bizi, huzurumuzu tarumar edeceklerdi. Sözlerine uymadık, itibar etmedik. Girdik ve Cenab-ı Allah bizim orada koruyucumuz oldu. Dünyaya bir şey gösterdik, biz oradan buraya terör gelmesine müsaade etmeyiz. Eğer bunu ortaya koyarsanız sizinle uğraşırlar. Gezi olaylarında, 17-25 Aralık'ta, 6-7 Ekim'de, 15 Temmuz'da olduğu gibi uğraşırlar. Tam 2 yıldan beri Amerika'nın yaptığı döviz saldırılarıyla beraber zannedersiniz ki biz bir yerde bir batık verdik de Türkiye bir yerde açığa düştü. Soğan, patates meselesine bütün Türkiye'nin istikrarını mahkum etmişlerdi. Bir yerden bize bir kulp takıp, istikametimizi bozmak istiyorlar. Bu milletin beklentisi sadece 780 bin kilometrekare değildir. Belki de bize taktıkları en önemli yerlerden bir tanesi budur. Afganistan'dan Pakistan'a, Medine'den Mekke'ye, İran'dan Irak'a, Orta Asya'dan Kafkasya'ya kadar eğer biz güçlü olursak, onların hakkını savunabiliriz. İstiyorlar ki Türkiye bunların hakkını savunmasın, güçlü olmasın, mecalsiz ve takatsiz kalsın."

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ PSİKOLOJİK AÇIDAN HARAP ETTİK"

İçişleri Bakanı Soylu, 1 ay 15 gündür terör örgütünün başlarını sığınaklardan çıkardıklarını belirterek, "Şu anda iç güvenlik harekatında, bir buçuk ayda sadece, 100 teröristi ölü ele geçirdik. Yaklaşık 460'ın üzerinde sağ salim aldıklarımız var, dışarıdan da teslim olanlar dahil olmak üzere. 12 bin ila 15 bin terörist vardı bu dağlarda. Şu anda 600 tane kaldı. Terör örgütünü sadece finansal, insan kaynağı ve lojistik açıdan değil, psikolojik açıdan da harap ettik." dedi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde insansız hava araçları uçurduklarını kaydeden Soylu, terör örgütüne adım attırmadıklarını vurguladı.

Kaynak: AA