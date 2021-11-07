Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü - Haberler
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Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

ABD'nin Florida eyaletinde Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak şekilde bir kadın inmesinin ardından şoförün görevine son verildi. Kendini savunan araç şoförü Tywan George, kadının arkadaşı olduğunu ve arkada kendisine yardım ettiğini söyledi.

Abd'nin Florida eyaletinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada viral hale geldi. Söz konusu görüntülerde yarı çıplak bir kadının, dağıtım aracından indiği anlar yer alıyor.

ŞOFÖR, İŞİNDEN OLMUŞTU

Kadının araçtan indiği görüntülerin çok sayıda izlenme almasının ardından suçlu bulunan şoför, işinden oldu. Ancak araç şoförünün iddiasına göre gerçek bambaşka.

"KAMYONUN ARKASINDA İŞİNİ YAPIYORDU"

Tywan George isimli araç sürücüsü, olayla ilgili yaptığı açıklamada kadının arkadaşı olduğunu iddia etti. George, "Kadını şahsen tanıyorum, o benim arkadaşım. Kamyonun arkasında bana yardım ediyordu. Bu bir seferlik olmuş bir olay" ifadelerini kullandı.

Dağıtım aracından inen gizemli kadın, şoförü işinden ettiDağıtım aracından inen gizemli kadın, şoförü işinden etti

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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