Dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti
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Dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti

İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç - Haberler | Sağlık

Dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti Elazığ'da dağda hayvanlarını otlattığını sırada rahatsızlanan 60 yaşındaki Sami Aydemir için sağlık ekipleri seferber oldu.

Dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti

ELAZIĞ - Elazığ'da dağda hayvanlarını otlattığını sırada rahatsızlanan 60 yaşındaki Sami Aydemir için sağlık ekipleri seferber oldu. Sağlık çalışanlarının 3 saat yürüyerek ilk müdahalesini yaptığı Aydemir, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kovancılar ilçesi Yukarı Demirci köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağda hayvanlarını otlattığı sırada rahatsızlanan Sami Aydemir (60), 112'yi arayarak haber verdi. Sağlık çalışanları ulaşımı bulunmayan dağda yoğun uğraşlar sonucu yürüyerek 3 saat sonra Aydemir'e ulaşıp ilk müdahalesini yaptı. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans helikopter sevk edildi.

Helikopter ile alınan Aydemir, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti
Dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti
Dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti
Dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç

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