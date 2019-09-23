Dağa götürülmek istenene çocuklar, son anda kurtarıldı

23.09.2019 09:08

Diyarbakır'da acılı ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki nöbet sürerken, Ankara Emniyet başarılı bir operasyona imza attı. Terör örgütü tarafından kandırılarak, da götürülmek istenen iki çocuk, ailelerin ihbarı üzerine Şanlıurfa'da yakalandı. İfadelerinin alınmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen çocuklar, adli kont şartıyla serbest bırakılarak, ailelerine teslim edildi.