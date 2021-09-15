D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber -Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

D-100 Karayolu, Zeytinburnu mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin arka bölümündeki motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yoldan geçen sürücülerinde uyarmasıyla otomobilini kenara çeken sürücü durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobil söndürüldü. Yanarak kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücü, "Yoldan geçenlere el ettim, kimse yangın tüpü vermedi" dedi.

Olay, D-100 Karayolu, Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun Şentürk 07 L 1130 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken Zeytinburnu mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aracının motor kısmından alevler yükseldi. Yoldan geçen sürücülerinde uyarmasıyla duran Şentürk durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan otomobil söndürüldü. Polis ekipleri de yolda önlem aldı. Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"YOLDAN GEÇENLERLERDEN YANGIN TÜPÜ İSTEDİM KİMSE VERMEDİ"

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, soruşturma sürdürülüyor.