D-100 karayolunda araç alev alev yandı
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İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., Haydarpaşa, Araç, 3. Sayfa

D-100 karayolunda araç alev alev yandı

100 Karayolu Haydarpaşa mevkiinde hafif ticari araç alev alev yandı.

22.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:47
D-100 karayolunda araç alev alev yandı

D-100 Karayolu Haydarpaşa mevkiinde hafif ticari araç alev alev yandı. Aracı yoldan geçen İstaç ekipleri söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

D-100 Karayolu Haydarpaşa mevkii Harem istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler aracı sararken araçtakiler kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. Yangına ilk olarak İBB'ye ait İstaç ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, araç yangını cep telefonu kameralarına yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki araç alev alıyor, alev alan araca ekipler müdahale ediyor ve yangın kısa sürede kontrol altına alınıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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