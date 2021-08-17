Cyberpunk 2077 1.3 yamasının detayları açıklandı!
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Cyberpunk 2077 1.3 yamasının detayları açıklandı!

Cyberpunk 2077 1.3 yamasının detayları açıklandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

2020'nin şüphesiz en tartışmalı oyunu olan Cyberpunk 2077'nin bir sonraki büyük yaması yolda. Henüz çıkış tarihi belli olmasa da, CD Project Red, oyuncuların gelecek güncellemede neler ile karşılaşacağına dair ayrıntılar paylaştı.

CD Projekt Red, oyunseverleri heyecanlandıran haber verdi. Cyberpunk 2077'nin bir sonraki güncellemesi oldukça büyük bir dosya boyutunu kapsıyor. Oyun içerisinde birçok yeniliğin geleceği güncellemenin en dikkat çekeni, mini haritada yapılan değişiklikler. Artık, Night City'de araba sürerken hız limitlerini zorlayabileceksiniz.

PERKLER DAHA UCUZA SIFIRLANACAK

Cyberpunk 2077'nin bir sonraki büyük güncellemesi, karakterinizin perklerini sıfırlamanın maliyetini düşürecek. Oyunda, karakteriniz için bir perke yatırım yapıp pişman olursanız, tüm perk puanlarını size iade eden bir Tabula e-Rasa satın alarak kullandığınız tüm perkleri geri alabilirsiniz. 1.3 yaması geldiğinde Tabula e-Rasa'nın fiyatı 100 bin eurobucks'tan 13 bin 200 eurobucks'a düşecek.

Cyberpunk 2077'nin resmi çıkışından sadece yedi gün sonra PlayStation Store'dan kaldırılması, oyunu zorlu bir lansman süreci ile karşı karşıya bırakmıştı. Büyük beklentiler içinde piyasaya sürülmesinin ardından oyundaki birçok sorun ile oyunseverlerden büyük tepki alan CD Projekt Red, son zamanlarda yaptığı büyük güncellemeler ile zorlu süreci en iyi şekilde geçirmeyi başardı.

Bu yılın Haziran ayında PlayStation Store'da yeniden listelenen Cyberpunk 2077'nin birçok sorunu ortadan kalkmış görünüyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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