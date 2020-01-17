Çünkü nasıl yazılır? TDK'ya göre çünki mi, çünkü mü?
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Çünkü nasıl yazılır? TDK'ya göre çünki mi, çünkü mü?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "çünki". Peki, çünkü nasıl yazılır? TDK'ya göre çünki mi, çünkü mü yazılır?

17.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:35

Çünkü kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Çünki nasıl yazılır? Çünki mi, çünkü mü? TDK'ya göre çünkü kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ÇÜNKÜ NASIL YAZILIR? ÇÜNKİ Mİ, ÇÜNKÜ MÜ?

Çünki nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "çünkü" şeklindedir.

Çünki: Yanlış

Çünkü: Doğru

ÇÜNKÜ İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Ben şimdi sizin fikrinizi tenkit etmeyeceğim çünkü faydasızdır." - Ömer Seyfettin


Haber Videosu

: Çünkü nasıl yazılır? TDK'ya göre çünki mi, çünkü mü?
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