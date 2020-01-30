: Cüneyt Özdemir: İstanbul'u İmamoğlu değil, Murat Ongun yönetiyor

30.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:46

Türkiye, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'a kayak yapmaya gitmesi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

BOMBA MURAT ONGUN İDDİASI

Olayın yankıları sürerken gazeteci Cüneyt Özdemir, İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı. İstanbul'u ve İmamoğlu'nu Murat Ongun'un yönettiğini öne süren Özdemir, "İnsanlar orada hala can derdinde, aramalar yapılıyor. 16 milyonluk bir şehrin başkanı... Çocuğun, eşin gitsin sen de işinin başında dur. Üstelik sicilinde de İstanbul'u sel götürürken Bodrum'a gitmişliği var. Bunu tabi ben bilmem Murat Ongun daha iyi bilir. İstanbul'u ve İmamoğlu'nu onun yönettiğini söyleyenler var" ifadelerini kullandı.

MURAT ONGUN KİMDİR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurumsal iletişim danışmanı Murat Ongun 45 yaşındadır. Uzun yıllar medya sektöründe muhabir, anchorman ve yönetici olarak görevler üstlenmiştir.

En başarılı olduğu yıllar Habetürk TV'nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı ve haber spikeri olarak çalıştığı yıllardır. Habertürk'ün satılmasının ardından kanal ile yolları ayrılan ve kendi haber sitesini kurarak yola devam eden Murat Ongun, beklediği gelişmeyi görememesi üzerine internet medyasını kapatma kararı aldı.

Murat Ongun bunun dışında, bir süre Cem TV Genel Müdürlüğü de yaptı ve Star TV'de Uğur Dündar yönetiminde de çalışmış bir gazeteci olarak adından söz ettirdi.

Murat Ongun, 2014 yılında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı olarak, kurumsal iletişim alanına geçiş yapmıştı. Murat Ongun son olarak Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı olarak yerel seçim sürecinde de aktif rol üstlendi. Ekrem İmamoğlu 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına göre, İBB başkanı olmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilk atama yapıldı. İBB Başkan Danışmanlığı'na Murat Ongun atandı.

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