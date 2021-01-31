Cunda Adası'nda tarihi kalıntılara rastlanan arazide kurtarma kazısı başlatıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda (Alibey) Adası'nda tarihi değere sahip olduğu tahmin edilen kalıntıların bulunduğu alanda kurtarma kazısı yürütülüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda (Alibey) Adası'nda tarihi değere sahip olduğu tahmin edilen kalıntıların bulunduğu alanda kurtarma kazısı yürütülüyor.

Namıkkemal Mahallesi'nde özel mülkiyete ait arazide temizleme ve peyzaj çalışması sırasında toprak altında tarihi kalıntı olabileceği düşünülen malzemelere rastlandı.

Balıkesir Valiliğine durumun bildirilmesi üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla Balıkesir Kuvayı Milliye Müzesi Müdürlüğünce kurtarma kazısı başlatıldı.

Kalıntıların niteliği ve hangi döneme ait olduğu, yapılacak araştırma sonucunda belirlenecek.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kazı çalışması, gerekli bütün tedbirler alınarak Valiliğimizin koordinasyonu altında kültür varlıkları mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya