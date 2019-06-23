CUMUHRBAŞKANI ERDOĞAN, EYÜP SULTAN CAMİİ ÇIKIŞINDA HALKI SELAMLADI

CUMUHRBAŞKANI ERDOĞAN, EYÜP SULTAN CAMİİ ÇIKIŞINDA HALKI SELAMLADI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Camii'ne geldi.

CUMUHRBAŞKANI ERDOĞAN, EYÜP SULTAN CAMİİ ÇIKIŞINDA HALKI SELAMLADI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Cami çıkışında Erdoğan halkı selamladı.

Görüntü dökümü:

--------------

-Erdoğan'ın halkı selamlaması

-Detaylar 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et