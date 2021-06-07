Çumra Devlet Hastanesi'nin yanın inşa edilecek ek bina için istişare toplantısı düzenlend
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Çumra Devlet Hastanesi'nin yanın inşa edilecek ek bina için istişare toplantısı düzenlend

Çumra Devlet Hastanesi'nin yanın inşa edilecek ek bina için istişare toplantısı düzenlend
Anadolu Ajansı / Mehmet Berat Bayındır - Haberler | Güncel

Çumra Devlet Hastanesi'nin yanına inşa edilecek ek bina ile ilgili konuların görüşülmesi için Çumra'nın siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, hastane yönetimi, muhtarlar ve oda başkanları bir araya geldi.

Çumra Devlet Hastanesi'nin yanına inşa edilecek ek bina ile ilgili konuların görüşülmesi için Çumra'nın siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, hastane yönetimi, muhtarlar ve oda başkanları bir araya geldi.

Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından organize edilen toplantıda, bodrum katıyla birlikte 4 katlı olarak planlanan ve içerisinde diyaliz ve diş sağlığı merkezi olacak şekilde hizmet verecek ek binanın, planlandığı gibi kısa sürede tamamlanmasına destek verilmesi istendi.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, yaptığı açıklamada, "Çumra'nın sağlık alanında kalite standartlarını arttırmak, halkımızın gereken hizmeti alması ve ihtiyaçlarının karşılanması yönünde verimli bir toplantı gerçekleştirdik. 'Biz birlikte Çumra'yız' şiarı ile hareket ettiğimiz bugünde tüm katılımcılarımıza, Çumra'mız adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çumra Devlet Hastanesi'nin yanın inşa edilecek ek bina için istişare toplantısı düzenlend
Çumra Devlet Hastanesi'nin yanın inşa edilecek ek bina için istişare toplantısı düzenlend

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Berat Bayındır

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