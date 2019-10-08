Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit: Cehennemden gelme yaptırımlar takip edecektir

08.10.2019 20:38

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ekonomisini mahvetmekle tehdit etmesinin ardından ABD'nin Cumhuriyetçi Partisi'nin önde gelen senatörü Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı operasyonu gerçekleştirmesi durumunda "cehennemden gelme" yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Donald Trump'ın Senato'daki en büyük destekçilerinden biri olan Graham'ın yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir. Kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar."

Graham daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye girmesi durumunda Demokratlarla ortak bir yaptırım tasarısını Kongre'den geçireceklerini ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söylemişti.

SAY KONSERİNE GELMİŞTİ

Senatör Graham daha önce Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Fazıl Say konserine katılmıştı.

TRUMP DA TEHDİT ETMİŞTİ

Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı olası müdahale öncesi Türkiye'nin yanlış bir şey yapması halinde Türk ekonomisini daha önce yaptığı gibi yok edeceğini belirten bir tweet paylaşmıştı. Trump, "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" ifadelerini kullanmıştı.