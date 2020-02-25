: Cumhurbşakanı Erdoğan, İlham Aliyev'e tesbih hediye etti

25.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tesbih hediye etti.

ZİRVE İÇİN AZERBAYCAN'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katılmak için sabah saatlerinde Ankara'dan Bakü'ye uçtu.

Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.

TESBİH HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tesbih hediye etti. Hediyeyi alan Aliyev'in gülümsediği anlar objektiflere yansıdı.

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