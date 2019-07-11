Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz'a özel duygulandıran kısa film paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz gecesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir kısa film yayınladı. Altun, yaptığı açıklamada, "Onlara minnettarız. Toprağa düştüler ama bayrağı düşürmediler. Vatan savunmasından geri durmadılar." dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan özel bir video paylaştı.
"TOPRAĞA DÜŞTÜLER AMA BAYRAĞI DÜŞÜRMEDİLER"
15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların gerçek hikayelerinden derlenen filmde, şehitlerin geride bıraktıkları eşyalar ve hatıralarıyla ailelerinin kurduğu ilişki yansıtılıyor. 15 Temmuz gecesi vatanını korumak için sokağa çıkan şehitlerin anlatıldığı videoya ilişkin Altun," ?Onlara minnettarız. Toprağa düştüler ama bayrağı düşürmediler. Vatan savunmasından geri durmadılar. Her birinin cesaretini, yiğitliğini. hafızalarımızaakşettik. Bu ülkeyi bize vatan kılanlara selam olsun. Şehitlerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle...Onlara minnettarız. Toprağa düştüler ama bayrağı düşürmediler. Vatan savunmasından geri durmadılar." ifadelerini kullandı.
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