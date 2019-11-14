Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı

14.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:05

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin bir açıklama yaptı.

"KRİZ BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKTI"

Kalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı. Makul ve meşru olan eninde sonunda kazanacaktır." ifadelerini kullandı.