Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Filistin ve İsrail'e yaptığı ziyareti değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistin ve İsrail'e yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin ve İsrail'e yaptığımız ziyarette ikili ve bölgesel konuları, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı, İsrail Devlet Başkanı Sayın Herzog'un Türkiye ziyaretini, bölgesel barış ve istikrar için bundan sonra atılacak adımları ele aldık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.