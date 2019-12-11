: İbrahim Kalın'dan Feyzullah Kıyıklık'ın Davutoğlu'nu ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan'ın bu yönde görevlendirmesi olmadı

11.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:04

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Eski AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'ın Ahmet Davutoğlu'nu ziyaretiyle ilgili olarak, "Erdoğan'ın bu yönde bir görevlendirmesi olmadı. Kimseye bir telkinde bulunmak için gitmediklerini ifade ediyor." ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Kalın, eski AK parti Milletvekili Feyzullah Kayıklı'nın yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu'nu ziyaretine ilişkin, "Sayın Feyzullah Kıyıklık AK Parti'de yıllarca siyaset yapmış bir büyüğümüzdür. Erdoğan'ın bu yönde bir görevlendirmesi olmadı. Sayın Babacan ve Davutoğlu'nu ziyaret etmesiyle ilgili de kendi beyanından anlıyoruz biz bunu. Kendi girişimleridir. Kimseye bir telkinde bulunmak için gitmediklerini ifade ediyor." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Habertürk canlı yayınına bağlanan Feyzullah Kıyıklık, bazı görüşmelerin gerçekleştiğini ifade etmişti. Bu görüşmelerin 'kimseyi vazgeçirmek için olmadığını' söyleyen Kıyıklık, şunları söyledi:

"Biz kimseyi vazgeçirmek için yola çıkmış değiliz. Yıllardır siyasetle uğraşan bir insan olarak bütün siyasilerimize gidip Türkiye'nin durumunu, Türkiye'deki karmaşanın gittiği yeri, bir de bildiğimiz doğruları ve onların söyleyeceği doğruları dinlemek için gittik. Girdikleri işten vazgeçirmek, onları başka bir yöne götürmek için değil. Herkes kendi yolunu kendisi çizer. Biz öyle bir teklifte bulunamayız ki. Biz siyasetle ilgili insanlar olarak fikirlerini paylaşırız, fikirlerimizi söyleriz. Telkin ve vazgeçirme veya 'bu işte niye varsınız' diye bir hukuksuzluğumuz, kanunsuzluğumuz, ahlaksızlığımız olamaz."

Eski vekil, programda kendisine sorulan "Bu görüşmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile mi oldu" sorusunu ise yanıtsız bırakmıştı.

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