Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı'nın 107. yılı anısına özel klip - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı'nın 107. yılı anısına özel klip

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Sarıkamış Destanı'nın 107. yılına özel klip hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Sarıkamış Destanı'nın 107. yılına özel klip hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Altun, "Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.' Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arif Nihat Asya'nın "Bir bayrak rüzgar bekliyor" şiirini okuduğu, Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerlerin anlatıldığı klibe de yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı'nın 107. yılı anısına özel klip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı'nın 107. yılı anısına özel klip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı'nın 107. yılı anısına özel klip

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