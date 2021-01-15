Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin etti Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin etti.