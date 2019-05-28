Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün akşam saatlerinde...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün akşam saatlerinde...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün akşam saatlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün akşam saatlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. - ANKARA

Kaynak: İHA
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