Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün akşam saatlerinde...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün akşam saatlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün akşam saatlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. - ANKARA
Kaynak: İHA
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