Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içindeyiz."
11.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:22
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içindeyiz.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içindeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik