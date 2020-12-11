Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içindeyiz."
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içindeyiz."

11.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:22
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içindeyiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

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