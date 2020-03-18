Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu - Haberler
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Çankaya Köşkü, Sağlık, Güncel

Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından yapılacak basın toplantısında koltuk düzeninin arasında bir koltuk boşluk bırakılarak önlem alındı.

18.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:05
Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu

Çankaya Köşkü'nde koronavirüsle ilgili düzenlenen toplantının ardından Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı yapacağı salon koronavirüse özel olarak düzenlendi.

Türkiye'de de 98 kişide görülen ve bir kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı düzenlendi.

DİKKAT ÇEKEN KOLTUK DÜZENİ

Toplatının ardından Erdoğan'ın önemli açıklamalar yapacağı salonda hazırlanan koltuk düzeni kameralara yansıdı. Buna göre koltukların arasında bir koltuk boş bırakılarak oturacak kişilerin isimleri yazıldı. Boş bırakılan koltukların üzerine ise "LÜTFEN SAĞLIĞINIZ İÇİN BU KOLTUĞU BOŞ BIRAKINIZ. MESAFEYİ KORUYUNUZ" yazılı kartlar asıldı.

TERMAL KAMERALAR DEVREDE

Öte yandan ilk olarak Cumhurbaşkanı'yla birlikte ilk defa TBMM'de görülen termal kameraları görevliler bu salonda da yerini aldı. Görevliler, Erdoğan'ın yanındaki isimlerin vücut sıcaklıklarını ölçerek olası bir tehlikenin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Haber
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması! İşte alınan önlemler Haber
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması! İşte alınan önlemler
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Altında koronavirüs düşüşü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altında koronavirüs düşüşü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Mart Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 18:10:28. #1.14#
title