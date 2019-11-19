Cumhurbaşkanı'na yazılan mektupta 'Siyanür içilecek' ifadesi AFAD'ı alarma geçirdi
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Cumhurbaşkanı'na yazılan mektupta 'Siyanür içilecek' ifadesi AFAD'ı alarma geçirdi

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilmek için PTT'ye bırakılan mektup AFAD'ı alarma geçirdi. Mektup üzerinde 'Siyanür içilecek' kelimesinin fark edilmesiyle mektup incelemeye alındı.

19.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:44
Cumhurbaşkanı'na yazılan mektupta 'Siyanür içilecek' ifadesi AFAD'ı alarma geçirdi

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı 'a gönderilmek üzere 'ye bırakılan mektubun üzerinde ' içilecek' kelimesi yazması üzerine alarma geçti. Yapılan ilk incelemede zarfta siyanür izine rastlanmazken, detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceği belirtildi.

PTT'DE PANİK ANLARI

Sakarya Mahallesi'ndeki PTT şubesine giden K.P., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere bir zarf bırakıp ayrıldı. Zarfı alan görevli, üzerine 'siyanür içilecek' yazısını görünce durumu hemen AFAD'a bildirip, şubedeki diğer vatandaşlar da dışarı çıkarıldı.

MEKTUP ÖZEL KUTUDA LABARATUVARA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine PTT'ye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle şubeye geçti. İlk olarak zarfta cihazlarla siyanür taraması yapıldı ve siyanüre rastlanmadı. Zarf daha sonra detaylı inceleme için laboratuvara gönderilmek üzere özel bir kutuya konuldu. Öte yandan mektubun sahibi K.P.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı'na yazılan mektupta 'Siyanür içilecek' ifadesi AFAD'ı alarma geçirdi
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