Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü - Haber
Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı, Politika, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cahit Turhan'ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na atadığı Adil Karaismailoğlu'yla görüşme gerçekleştirdi. Eski bakan Cahit Turhan'ın ise görevden alınmasıyla ilgili Kanal İstanbul veya koronavirüs önlemlerinde geç kaldığı kulislerde konuşuluyor.

29.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü

Geçtiğimiz gece Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan Cahit Turhan'ın yerine atanan Adil Karaismailoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la video konferans yöntemiyle bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında resmi işlerini video konferans yöntemiyle görüşmelere üzerinden yürütüyor. Erdoğan, kabinedeki bakanlar ve yetkililerle gün içerisinde birçok görüşme gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü

YENİ BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı, önceki gece görevden aldığı Cahit Turhan'ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine atadığı Adil Karaismailoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapılmazken görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü

GÖREVDEN ALINMASININ SEBEBİ KANAL İSTANBUL MU?

Kamuoyunda eski Bakan Turhan için çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimi çevreler Kanal İstanbul Projesi'nin ihalesini ertelemediği için görevden alındığını iddia etti ancak Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberinde yer alan bilgilere göre olayın aslı başka.

VİRÜS ÖNLEMLERİNDE PASİF KALDI

AK Parti kulislerinde asıl gerekçenin Cahit Turhan'ın Kovid-19 önlemlerinde pasif kalması olduğu öne çıktı. Kanal İstanbul'la ilgili son ihalenin daha önce belirlenen takvime göre yürütüldüğü ve bakanın kişisel bir rolünün olmadığı kaydedildi.

Toprak'ın haberinde ilgili kısım şu şekilde: Turhan'ın virüs nedeniyle havayolu, karayolu ve denizyolu ulaşımında erken önlem alamadığı ve yetersiz kaldığı vurgulanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı son 7 tedbir içinde yer alan 'Yurtdışı uçuşların yasaklanması' kararı da Turhan'a rağmen alınmış bir karar olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü

İlgili Haberler

Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haber
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi Haber
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haber
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haber
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Haber
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekile soruşturma başlattı Haber
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekile soruşturma başlattı
'Virüsün pik yapması an meselesi' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor...
Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler
Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
'İnterneti olmayan çocukları unutmadık' diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik
"İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edemeyecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat...
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Akgül Acun Ilıcalı Chloe Loughnan
Spor Falcao Lionel Messi Nihat Özdemir Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Wuhan Erkek
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 16:39:23. #1.15#
title