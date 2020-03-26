Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

26.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, zirveye Tarabya'daki Huber Köşkü'nden iştirak etti.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.

G20'DE BULUNAN ÜLKELER

G20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.

VİDEO KONFERANSLA DÜZENLENDİ

Zirve koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilirken liderler ve ekipleri kamera ve mikrofon aracılığıyla iletişim sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konfrerasnla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı

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