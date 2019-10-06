Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü

06.10.2019 22:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişi yapıldı. Erdoğan görüşmede güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE TEDBİR ALACAK"

Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulandı. Erdoğan, ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlığı aktardı.

ERDOĞAN WASHINGTON'A GİDİYOR

İki lider, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.