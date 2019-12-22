: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla boza içti

22.12.2019 07:45 | Son Güncelleme: 22.12.2019 07:53

Haliç Kongre Merkezi'ndeki 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılan Erdoğan, buradan ayrıldıktan sonra Fatih'teki Vefa Bozacısı'na gitti.

FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Burada sevgi gösteriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlara boza ikram etti. Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilenirken, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan vatandaşlarla böyle bir araya geldi;

Kaynak: AA

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