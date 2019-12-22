Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla boza içti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Vefa Bozacısı'na uğradı, burada vatandaşlarla bir araya geldi.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılan Erdoğan, buradan ayrıldıktan sonra Fatih'teki Vefa Bozacısı'na gitti.
FOTOĞRAF ÇEKİLDİ
Burada sevgi gösteriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlara boza ikram etti. Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilenirken, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan vatandaşlarla böyle bir araya geldi;