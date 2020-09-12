Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesini ileriye taşımanın gayreti...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edilmesi Diploma takdim töreni Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
12.09.2020 17:44 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:56
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edilmesi
Diploma takdim töreni
Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. -2-
Kaynak: AA