Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesini ileriye taşımanın gayreti... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edilmesi Diploma takdim töreni Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edilmesi Diploma takdim töreni Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. -2- Kaynak: AA