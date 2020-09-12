Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesini ileriye taşımanın gayreti...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesini ileriye taşımanın gayreti...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edilmesi Diploma takdim töreni Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

12.09.2020 17:44 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:56

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edilmesi

Diploma takdim töreni

Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. -2-

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesini ileriye taşımanın gayreti...

Kaynak: AA

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