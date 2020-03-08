Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununa izlettiği göçmen çocuk videosunu anlattı
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Dünya, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununa izlettiği göçmen çocuk videosunu anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununa Yunanistan sınırında düşe kalka yürüyen göçmen çocuğa ait videoyu izlettiğini torununun ise Yunan askerleri için "Bunlar kötü amcalar mı" diye sorduğunu kendisinin de "Evet bunlar kötü amcalar" diye cevap verdiğini söyledi.

08.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununa izlettiği göçmen çocuk videosunu anlattı

Edirne'de Yunanistan'a geçmek için yürüyen 3-5 yaşındaki göçmen çocuklarının videosunu torununa izlettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kendisine Yunan askerleri için "Bunlar kötü amcalar mı?" sorusuna "Evet bunlar kötü amcalar" cevabını verdiğini aktardı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programı'nda Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Erdoğan'ın gündeminde Yunanistan sınırındaki göçmenler vardı.

"BAK YAVRUM SENİN GİBİ DÜŞÜYORLAR"

Cumhurbaşkanı sınırdaki göçmen çocukların videosunu torununa gösterdiğini belirtip şunları söyledi "Değerli kardeşlerim 3-5 yaşında çocukların Yunanistan sınırına giderken tarlalar içerisinde düşe kalka yürümelerini herhalde izlemişsinizdir. Ben de torunuma da onu gösterdim "Bak yavrum senin gibi düşüyor kalkıyor niye biliyor musun o kötü amcalardan kurtulmak için" O da bana soruyor "Bunlar kötü amcalar mı?" "Evet oğlum bunlar kötü amcalar" dedim. İnanın ellerinden gelse onları bile süngülerler. Bunlarda insanlık yok. Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak. Senden geçip Avrupa'nın başka bir ülkesine gidecek. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununa izlettiği göçmen çocuk videosunu anlattı

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Recep Tayyip Erdoğan, torununa izlettiği göçmen çocuk videosunu anlattı

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